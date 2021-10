Si chiama così l'ultimo colpo di mercato della Juventus, messo a segno dalle giovanili e in particolare dall'Under 17. Il difensore classe 2005 arriva dal Nancy ed è stato ufficializzato ieri dal club bianconero. E' considerato un vero talento, soprattutto per la sua velocità. Una vera e propria freccia, che non corre, vola. E' già nel giro delle nazionali giovanili francesi e lì si è messo in mostra con tutte le sue doti fisiche e tecniche. La Juventus, come racconta Repubblica,Difensore centrale ma anche esterno (destro) di spinta, è uno dei calciatori più rapidi e veloci al mondo:Un dato incredibile. Basti pensare che, l'oro olimpico del 100m maschili, l'italiano Marcell Jacobs, ha tenuto una media di 38,4 all'ora. E non solo: ha anche una stazza fisica importante, essendo alto 187 centimetri. La Juve lo ha testato per tre partite nel precampionato nella recente Euro Youth Cup, poi vinta, e in quell'occasione ha convinto tutti. Così la dirigenza bianconera ha fatto il grande passo. Si aggregherà quindi definitivamente all'Under 17 di Francesco Pedone, ma chissà che non possa approdare presto in, bruciando le tappe con la sua incredibile velocità.