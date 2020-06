La Juve annuncerà oggi l'acquisto di Arthur Melo, centrocampista brasiliano del Barcellona che ha svolto le visite mediche coi bianconeri nella giornata di domenica. Mezzala di qualità, molto giovane, che è rimasto per due anni al Nou Camp. Brevilineo, può dare tanta qualità e velocità al centrocampo della Vecchia Signora, costretta invece a rinunciare a Miralem Pjanic. Ma chi è davvero Arthur? Non c'è miglior modo di presentarlo se non far vedere le sue migliori giocate sul campo.



Eccole: