I primi accertamenti effettuati hanno scongiurato lesioni per Federico Chiesa, che è tornato a Torino per iniziare subito la fase di recupero dopo il problema all'adduttore accusato nell'ultimo allenamento con l'Italia. In ogni caso, Federico rimane in dubbio per Juve-Lazio, in programma tra 8 giorni. Per sostituirlo, riferisce calciomercato.com, il favorito è Milik e non Kean. L'altro posto è occupato ovviamente da Dusan Vlahovic.