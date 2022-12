Come racconta Tuttosport, non sarà unparticolarmente intrigante per i tifosi: i nomi che verranno resi noti a giorni (al più tardi nella prossima settimana) saranno quelli di tecnici, esperti di revisione di bilanci, legali specializzati in diritto amministrativo, fiscalisti. L'idea è di costruire una nuova dirigenza (dal consiglio usciranno molto probabilmente il vicepresidente e l'amministratore delegato) e un consiglio con una fortissima attitudine amministrativa. Il fine è quello di ricostruire vertici solidi, con nessun contatto diretto con il mondo del calcio.