O si fa un nove. Oppure c'è un problema. Chi c'è per il? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in poco più di tre giorni il lavoro di Federico Cherubini adesso è complicatissimo. La lista è fitta, sia quella degli obiettivi che dei giocatori proposti ai bianconeri.Per Gazzetta, è stato fatto un tentativo conper, subito rispedito al mittente.non sono in lista,difficilmente arriveranno. Staremo a vedere come si muoverà il direttore bianconero, il tempo non è certamente dalla sua parte.C'è Maurito, questo sì. L'argentino piace ma sembra un'operazione molto complicata. Innanzitutto: l'ingaggio è alto, da otto milioni più bonus. Poi la volontà del giocatore è chiara: non vuole lasciare il Psg, è apparso freddo davanti all'insistenza juventina.Ci sonosullo sfondo, mentreè stato ritenuto incedibile. La Juve vuole giocatori giovani, italiani, e con voglia di giocare e segnare per questa squadra. Soprattutto Kean sembra il maggior indiziato, anche se l'Everton lo valuta 40 milioni. Apre al prestito, il club inglese. Però con obbligo di riscatto.