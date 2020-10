C'è molta attesa per l'inizio della Champions League. Fra una settimana esatta, sarà appena andata in scena la prima giornata della fase a gironi, con la Juventus impegnata martedì alle 18.55 in Ucraina contro la Dinamo Kiev. L'account Twitter della Champions oggi ha lanciato un sondaggio che riguarda direttamente la squadra bianconera. Questa la domanda: "Quale giovane stella della Juve brillerà di più in questa stagione?". Quattro le opzioni: Matthijs De Ligt, Dejan Kulusevski, Federico Chiesa, Merih Demiral. Scatenatevi anche voi qua sotto nei commenti!