Massimiliano Allegri ha deciso di dare ancora fiducia a Fabio Miretti nonostante le difficoltà contro il Lecce nell'ultima partita. Sarà il centrocampista italiano classe 2003 a prendere nuovamente il posto lasciato vuoto da Adrien Rabiot, ancora out per il problema muscolare al polpaccio. L'alternativa del tecnico era schierare in quella posizione Andrea Cambiaso, come fatto nel secondo tempo al Via del Mare. Niente da fare, la Juve che scenderà in campo contro l'Empoli sarà praticamente uguale a quella che ha battuto il Lecce per 3-0. Un solo cambio per Allegri in vista di Juve-Empoli.