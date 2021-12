Chi al posto di Alvaro Morata? La Juve va a caccia del sostituto per lo spagnolo, così da poter assecondare la volontà sua e del Barcellona. Come scrive Tuttosport, "nelle ultime ore è rispuntato il nome di Arkadiusz Milik, che sarebbe al centro di un’altra operazione complicata. Il Marsiglia dovrebbe riscattarlo dal Napoli (restano 8 milioni da pagare), per poi cederlo alla Juventus, ma certamente non potrebbe essere un prestito semplice come cercavano i bianconeri. È anche vero che se la Juventus avrebbe i soldi risparmiati da Morata da investire, nella fattispecie: 5 milioni di prestito che l’Atletico Madrid riceverebbe dal Barcellona e, più o meno, 5 milioni lordi di metà ingaggio di Morata. L’OM potrebbe prendere 5 milioni per un prestito con diritto di riscatto o con una formula che, in questo momento, è difficile da prevedere".