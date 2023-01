La Juventus dovrà pensare anche a come sostituire Federico Cherubini, che ricopre la carica di direttore sportivo ma anche lui come altri dirigenti bianconeri è stato inibito per 16 mesi e non potrà quindi nè fare mercato né presentarsi davanti alle telecamere. Secondo calciomercato.com, ci sono tre piste in piedi. La prima sarebbe quella di affidare anche questo ruolo a Maurizio Scanavino, amministratore delegato del club. Poi altre due opzioni ovvero quella di promuovere Manna o Tognozzi.