La Juventus contro la Roma dovrà fare a meno di Andrea Cambiaso, squalificato per somma di ammonizioni. Un problema per Massimiliano Allegri visto che l'esterno italiano era ormai diventato il titolare della fascia destra. Il tecnico ha due soluzioni. La prima sarebbe quella di far giocare dal primo minuto Timothy Weah, che sta crescendo di condizione dopo l'infortunio. Ma non è detto che andrà così. Infatti, Allegri potrebbe optare anche per spostare sulla fascia Weston Mckennie, con Miretti che a quel punto completerebbe il centrocampo insieme a Rabiot e Locatelli. Valutazioni che verranno fatte in settimana.