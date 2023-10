Come racconta il Corriere dello Sport, il dubbio resta: chi accanto a? Ecco il nodo da sciogliere per la sfida con il Verona che, in caso di successo, garantirebbe alla Juve il primo posto solitario in classifica. Si riparte dal carico di energia e fiducia regalato dalla vittoria sul Milan e da una ritrovata abbondanza in attacco che consente a Massimiliano Allegri di gestire in modo opportuno le rotazioni. Dusan è pronto a tornare dal primo minuto dopo l’ingresso nel finale a San Siro; resta da trovare l’altra metà della coppia e il ballottaggio è tra Chiesa e Kean.