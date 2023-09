Oltre a Rabiot e Locatelli, titolari imprescindibili per Allegri, il tecnico bianconero dovrà sciogliere il vero dubbio in mezzo al campo. Chi tra Miretti e Fagioli? Per il momento, sono partiti titolari una volta per uno. Nel pareggio con il Bologna, è stato l'ex Cremonese ad essere preferito, senza però brillare. Ecco allora che Miretti si candida per tornare dal primo minuto. Ballottaggio aperto.