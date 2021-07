Il nuovo direttore sportivo della, Federico, intervenuto ieri in conferenza stampa, ha svelato cosa lo ha colpito maggiormente nel lavorare al fianco di Fabio: "Cosa mi lascia? Ho avuto la fortuna nel 2012 proprio grazie al rapporto con Paratici negli anni precedenti. Fortunato ad arrivare qui, a collaborare con lui e Marotta nella direzione sportiva. Due professionisti che mi hanno dato tanto. Con Fabio anche per una questione anagrafica c'è stato un rapporto al di là della sfera professionale. Mi lascia tante cose. Momenti, viaggi, tempo passato insieme.. Non si è mai fermato dopo ogni obiettivo raggiunto, era sempre più carico per quello successivo. E ha interpretato al meglio lo spirito del club"