Come funzionava la partnership tra la Juventus e gli altri club? Secondo gli inquirenti, il meccanismo lo spiega una telefonata intercettata tra il ds bianconero Federicoe il capo dell’area business, Stefano: "Se io sono in partnership e poi quando vengo a comprare un giocatore sono trattato come un cliente che arriva per la prima volta non è una partnership, perché noi a loro in questi anni...". Poi fa l’esempio del Sassuolo: "Demiral non sapevano neanche chi era... dovevamo prenderlo per noi, ma non avevamo posto" (per tesserarlo). Ancora il ds: "A loro gli abbiamo portato l’agente nella sede... serviva una società... noi non potevamo, in quel momento... Però quel servizio l’hai pagato! Perché lo hai ricomprato a 16/18". Taglia corto Bertola: "Finché non ti sgamano!".