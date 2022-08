In quel giro infinito che è ancora il calciomercato, lasi è ritrovata con un potenziale cavallo di ritorno, anche se a Torino non c'è mai davvero stato. Eppure, quante volte si è parlato divicino ai bianconeri? Tante, a volte troppe, comunque un numero sufficiente per pensare che sia un nome che circola e ritorna, a ogni piè sospinto.Non più, almeno. O non adesso, comunque.- Come racconta La gazzetta dello Sport, non ha infatti "trovato particolare gradimento la candidatura di Mauro Icardi". Lo stesso Giovanni Simeone - che finirà al Napoli - era stato proposto ai bianconeri, poiché in ballo tra Verona e azzurri, alla ricerca di un affannoso accordo. Milik sarebbe un buon compromesso, eppure tutto si riduce alla richiesta di Max Allegri: ha bisogno di un attaccante duttile, capace sia di dare una mano in area di rigore, sia di giocare al fianco di Vlahovic o sull'esterno. Morata, sì, sarebbe stato perfetto. Ma ce ne saranno altri sul mercato, e Depay è uno di questi.