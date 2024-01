La Juventus, oltre alla trattativa che porterà alla Roma Dean(di cui vi abbiamo parlato QUI ), sta intavolando con la Roma anche la trattativa per portare a Torino Luigi, classe 2004 in forza alla Roma ( CHI È) . Stando a quanto riferisce SkySport sono stati definiti anche gli ultimi dettagli per portare il giovane a Torino, dove si aggregherà alla formazione Next Gen. Si trasferirà a titolo definitivo in bianconero, ma i giallorossi si terranno una percentuale del 50% sulla futura rivendita.