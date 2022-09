Intervenuto in conferenza stampa all'Allianz Stadium, Federicoha parlato anche del progetto di uno stadio per labianconera. Ecco le sue dichiarazioni: "C'era un progetto chiaro prima della pandemia, il tema sarà riproposto, è stato sospeso. Quando ci saranno le condizioni, sappiamo che sarebbe un valore aggiunto per la squadra, per la squadra femminile e per gli impegni della Primavera. Rispettiamo il momento che stiamo vivendo, ma è un auspicio. Come mai laè da sola? Eravamo 7 club, espressione dei principali team, tutti estremamente convinti. Non so cos'abbia frenato quel passo. Noi siamo convinti di aver fatto la cosa giusta, auspichiamo che gli altri ci seguano".