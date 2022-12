Federicoe lache verrà: potrebbero essere due rette parallele. Il direttore bianconero esce per certi versi rafforzato dalla bufera abbattutasi sul club, ma il futuro è parecchio in bilico. Come racconta Tuttosport, Cherubini avrà il tempo di portare a compimento la stagione. Poi si potrà voltare pagina.Quello riguardo aè un colpo di forbici che la Juve ha tutta l'intenzione di dare per voltare pagina e iniziare a scrivere un nuovo capitolo. I vertici bianconeri inizieranno un vero e proprio casting alla ricerca di un direttore sportivo da cui ripartire. Una figura da annunciare all’alba della prossima stagione, "anche in questo caso, ma che abbia la possibilità di iniziare a muoversi e intessere relazioni prima del via ufficiale alla sessione estiva di mercato. L’identikit, in linea con la strategia politica che caratterizzerà il nuovo corso, rimanda al profilo di un valorizzatore".Ecco che i nomi sono sempre gli stessi: la figura forse più seguita e apprezzata è quella di Cristiano, ma anche Igliè sul taccuino. C'è anche Gianluca, "maestro di plusvalenze vere (oltre 230 milioni nel Torino in 9 anni e mezzo): l’esempio più recente Bremer, pagato proprio dalla Juventus quasi 50 milioni dopo che in granata lo aveva portato per meno di 6 dall’Atletico Mineiro". Tutti volti apprezzati.