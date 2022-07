Finora è rimasto a Torino, concentrato sul mercato dove sono numerosi i fronti aperti , in entrata ma soprattutto in uscita dopo gli acquisti di Paul Pogba, Angel Di Maria e Gleison Bremer. Per Federico, però, è quasi giunto il momento di ricongiungersi alla, impegnata nella tournée negli. Il dirigente dovrebbe partire già domani, così da assistere alle due amichevoli di lusso dei bianconeri contro Barcellona e Real Madrid.