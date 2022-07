Come racconta il Corriere dello Sport, il vero nodo da sciogliere per Federico(che in programma avrebbe anche il blitz negli Stati Uniti per raggiungere la squadra) è quello legato ad Arthur. Il brasiliano gradirebbe un clamoroso ritorno al Barcellona, ipotesi che non sembra aver trovato particolari sponde nel quartier generale blaugrana. Sempre alla finestra sia Arsenal che Monaco, è il Valencia ad aver effettuato un sondaggio in questi giorni.