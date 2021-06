Quattro presenze con la prima squadra eppure una cerchia incredibile di estimatori. Radu Dragusin è sembrato da subito l'uomo giusto per il Sassuolo: a gennaio ci aveva provato il Lipsia, poi il Newcastle. Lo stesso Sassuolo aveva chiesto informazioni, poi i bianconeri gli hanno rinnovato il contratto e deciso di puntare su di lui. Ma Radu vuole giocare. Farlo da titolare e in Serie A. Per questo Sassuolo sarebbe perfetto e ha accettato di buon grado l'idea di partire, con l'ultima mossa di Cherubini da non sottovalutare: si lavora per inserire un diritto di prelazione, perché Dragusin è un prodotto Juve e in qualche modo andrà tutelato.