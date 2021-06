La Juventus è pronta a imbastire con la Fiorentina una trattativa del tutto simile a quella che portò nel 2020 Federico Chiesa in bianconero. Il giocatore in questione è il centravanti Dusan Vlahovic, che nell'ultima stagione è esploso in maglia viola. Vlahovic è valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro, proprio come Chiesa a suo tempo. E come in quel caso, il direttore sportivo bianconero (che ora non è più Fabio Paratici bensì Federico Cherubini) sta lavorando su un'operazione "creativa" per agevolare il pagamento. A riportarlo è Tuttosport.