Stando a quanto riferisce Tuttosport la Juventus ha messo gli occhi su Conor Gallagher, classe 2000 in prestito dal Chelsea al Crystal Palace. 8 gol e 3 assist fino a qui in stagione con 25 presenze totali. Cherubini avrebbe individuato nel giocatore di proprietà del Chelsea il nuovo rinforzo ideale per il centrocampo in vista della prossima stagione.