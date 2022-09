La Juventus del duo Arrivabene-Cherubini ha già ben chiaro in mente quelle che saranno le priorità per rinforzare la squadra nelle prossime sessioni di calciomercato: un terzino mancino e un difensore centrale. Chi per questo ruolo?piace molto alla Juventus perché molto forte in marcatura ed è di piede mancino. Qualche contatto con l’entourage del giocatore era già andato in scena la scorsa estate e ora si può entrare nel vivo della trattativa. Cherubini sta pianificando un tentativo con la Fiorentina già a gennaio sperando in un esito simile a quello ottenuto con Vlahovic. Lo riporta calciomercato.com.