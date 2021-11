La trasferta di Londra potrebbe non aver portato soltanto una rovinosa disfatta in Champions League col Chelsea, ma anche le basi per una trattativa di mercato riguardante l'agognato centravanti. Come riporta Tuttosport, ripreso poi da Calciomercato.com, il direttore sportivo bianconero Cherubini si è fermato nella capitale inglese per parlare col Fulham...In particolar modo si è parlato di Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski in uscita, ma anche e soprattutto diE che con una sua rete allo scadere ha consentito alla Serbia di qualificarsi direttamente ai Mondiali a scapito del Portogallo di CR7.Insomma, il piano è chiaro: se la Juve mancasse l'assato a Vlahovic, l'alternativa sarebbe il suo connazionale Mitrovic, il cui contratto col Fulham scade col 2026.