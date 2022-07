Sul volo che ieri ha portato laa Las Vegas non sono saliti Federicoe Aaron. Il dg bianconero, infatti, è rimasto a Torino per continuare a lavorare sul mercato, soprattutto in chiave uscite, per liberare spazio salariale e slot in rosa per nuovi arrivi. Tra i nodi da sciogliere c’è quello legato al centrocampista gallese, ormai fuori dai piani della Vecchia Signora e l’esclusione dalla lista dei convocati per la tournée lo dimostra, una volta di più.Parti al lavoro. Cherubini e gli uomini di mercato bianconeri continuano a mantenere aperti i canali di dialogo con l’entourage di Ramsey per trovare un accordo per la risoluzione del contratto. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport:Liberato lo slot occupato da Ramsey, la Juventus tornerebbe sul mercato per dare ad Allegri un play da impiegare nel mezzo di un centrocampo a 3. Il nome caldo rimane quello di, in uscita dal Psg con il club francese che