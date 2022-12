Focus sulla risalita. Come racconta Gazzetta, il messaggio ai giocatori è stato recapitato a caldo, a distanza, già la scorsa settimana. E oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, verrà ribadito di persona a capitan Bonucci e compagni da Massimilianoe dal d.s. Federico: concentrati sul campo, senza farsi distrarre dalle questioni societarie, dalle varie intercettazioni e dai timori di eventuali punti di penalità in campionato. L’allenatore livornese, dopo le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e di tutto il Cda (da Nedved all’a.d. Arrivabene), è stato investito da John Elkann del ruolo di leader e riferimento dell’area sportiva. Non un manager, ma molto più che un semplice tecnico.