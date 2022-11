Come racconta Calciomercato.com, il silenzio che aveva accompagnato i mesi scorsi sul tema rinnovo del contratto di- in scadenza nel prossimo luglio - si è spezzato nei giorni scorsi con la chiamata fatta da Cherubini alla mamma-agente di Rabiot, la signora Veronique. Le condizioni poste dal nazionale francese sono piuttosto chiare: triennale da 10 milioni di euro netti a stagione. Una cifra tanto importante quanto proibitiva per lache ha già preso coscienza di avere poche chances di arrivare presto a un accordo.