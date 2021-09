Le parole diall'evento Inside the Sport a Coverciano: "Quando vedo Maldini in tribuna io so che il suo peso ha un valore. Ma ci sono anche ragazzi che non hanno avuto un passato così importante, che devono avere la chance di fare questo percorso. Diciotto anni fa, quando ho iniziato, era indispensabile fare il pellegrinaggio dai Sartori, dai Perinetti, dai direttori che potevano prendere uno dei miei dalla Lega Pro: quel meccanismo si sta perdendo, oggi si va in un'altra direzione. E sarebbe importante che le autorità che regolano il nostro mondo creino qualcosa che redistribuisca le risorse in modo diverso"