Federico Cherubini è il direttore sportivo della Juventus da quest'estate, da quando cioè è stato promosso al posto di Fabio Paratici volato a Londra. Ci sarà tempo e modo per giudicare il suo operato, ma intanto Calciomercato.com ha individuato i suoi primi veri esami:"Un lungo braccio di ferro con il Sassuolo. Che continua a non smuoversi dalla richiesta di 40 milioni di euro. Tanti, tantissimi per una Juve reduce sì dall'aumento di capitale, ma anche da un anno e mezzo di profonda crisi che ha aggravato il rosso di bilancio. Per questo serviranno abilità, diplomazia e pazienza per convincere Carnevali: Cherubini punta ad un acquisto differito, un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni prestabilite, sulla falsa riga dell'affare Chiesa.""Dopo l'infortunio e le parole di Agnelli, la trattativa aveva subito un rallentamento. Anzi, si era arenata. Ora, complice il ritorno di Max Allegri in panchina, è pronta a ripartire. Per fare della Joya il punto di riferimento del presente ma soprattutto del futuro della Juve. Cherubini è pronto ad un'offerta da 10 milioni netti bonus inclusi, la richiesta resta di circa 12, in linea con lo stipendio di De Ligt, il più pagato se escludiamo la galassia Ronaldo."