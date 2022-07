Una serata chiave, per la sessione estiva di calciomercato della Juventus. Prima l’incontro con Fali, per parlare della situazionee provare a sbloccare l’affare. Subito dopo, un nuovo meeting con Vigorelli e Busiello, agenti di Nicolò. Con loro, però, si è parlato anche di Marko, il nome in cima alla lista dei desideri di Massimiliano, nel ruolo di viceCome riporta calciomercato.com, quindi, la pista che porta all’attaccante di proprietà del Bologna adesso si scalda. Per Allegri è il primo nome in lista, sondate le possibilità, adesso toccherà al club fare un’offerta che possa far cedere il Bologna.