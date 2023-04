Anno zero, si riparte. Federico, secondo la Gazzetta dello Sport, chiuderà con la Juventus entro l'estate. Di fatto, è l’effetto della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che giovedì ha confermato la condanna della Corte Federale d’Appello nei confronti del dirigente, per 16 mesi di inibizione.Cherubini ha ancora un anno di contratto e - racconta il quotidiano - ora è facile che lui e la Juventus si mettano a tavolino alla ricerca di unache possa andare bene per tutti. L’addio a giugno pare la soluzione più probabile, magari con un accordo che preveda anche una buonuscita. Per Gazzetta,, soprattutto nella programmazione della prossima annata.