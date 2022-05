E adesso? Un regista. Nell'idea della Juve, secondo La Gazzetta dello Sport, si possono fare subito una grande mezzala (Pogba) e un altro grande gestore del gioco, magari Jorginho. Per il quotidiano, da mesi la dirigenza della Continassa ha stretto legami importanti con il centrocampista italo-brasiliano e con il suo entourage, ma sinora non è stato mai possibile chiarire con la società di Stamford Bridge i termini della sua cessione, visto che il suo contratto scade nel 2023. I motivi sono chiari e sono legati alla situazione di Roman Abramovich.



GLI INCONTRI LONDINESI - Gli incontri fissati tra ieri e oggi permetteranno a Cherubini di avere le idee più chiare anche sul fronte delle uscite, in modo da inquadrare bene i contorni economici della campagna acquisti-cessioni. Qui si incastra il ruolo e l'importanza di McKennie. Paratici lo adora, nel gioco di Conte e del Tottenham Weston ci può stare. Ma al momento potrebbe andare ovunque, così giovane e così intrigante. A prescindere, il piano originario prevede di dare a Pogba le chiavi del centrocampo, ma se ci fossero le risorse economiche si potrebbe anche provare ad affiancargli Jorginho.