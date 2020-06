La Juve fa spesa in casa Chelsea. Il Corriere dello Sport fa il punto sull’asse tra i due club. I bianconeri hanno messo nel mirino tre giocatori, uno per reparto: si tratta del terzino sinistro Emerson Palmieri, del regista Jorginho e dell’esterno destro Pedro. Tutti e tre sono stati allenati da Sarri, tutti e tre sono molto apprezzati, in particolare l’ex centrocampista del Napoli, un fedelissimo del tecnico toscano che rappresenta l’interprete perfetto della sua idea di calcio. Nei discorsi tra le parti è rientrato anche Miralem Pjanic, in uscita dalla Juve e utile pedina di mercato per arrivare ai primi due obiettivi, essendo Pedro una ghiotta occasione a parametro zero.