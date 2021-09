No, questa non è la "partita più facile". Ma è di sicuro quella in cui si vede un barlume di solidità che poi è anche un barlume di luce. 0-0 a fine primo tempo tra. Verrebbe da dire che hanno deciso le difese, e invece gli errori degli attacchi hanno qualcosina in più da recriminare. In ogni caso, la squadra dic'è. Dopo una prima parte di sofferenza, è venuta fuori con grinta, coraggio, personalità E con un grande Matthijs. Ai limiti della perfezione.Tra i graffi di Chiesa e i limiti del centrocampo, a riposo si va con tutto a galla e ancora da scrivere.