Juventus e Chelsea si preparano a intavolare nuove trattative sul mercato. In passato i due club sono stati protagonisti dei trasferimenti di Vialli, Deschamps, Cuadrado e Higuain senza dimenticare Sarri. Proprio il tecnico vuole portare a Torino alcuni calciatori che ha già allenato in Inghilterra. Gli italo-brasiliani Emerson Palmieri (terzino sinistro ex Roma cercato pure dall'Inter) e Jorginho (regista ex Napoli) oltre all'ala brasiliana Willian, in scadenza di contratto. Inoltre c'è un obiettivo in comune: l'esterno destro Hakimi, in prestito al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid.