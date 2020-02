Nella testa dei dirigenti della Juventus ci sono ancora le giocate di Houssem Aouar, tra i protagonisti del Lione nella sfida Champions dell'altro giorno. Il centrocampista classe '98 ha stregato tutti e tra i due club ci sono buoni rapporti, ma secondo Tuttosport a fare la differenza sarà l'offerta: il giocatore piace molto anche in Premier League e in particolare al Chelsea. Considerato un Pjanic più offensivo, quella in corso per Aouar può essere la stagione della consacrazione prima del grande salto in una big europea.