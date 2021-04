La Juventus sta pensando di inserire Alex Sandro in uno scambio con il Chelsea. Il brasiliano è in fase calante e sul monte ingaggi del club pesano quei 6 milioni netti di stipendio a stagione. L'idea è quella di inserirlo come contropartita per arrivare a Emerson Palmieri o Jorginho, già cercato in passato su richiesta di Maurizio Sarri. Alex Sandro ha la stima del nuovo allenatore dei Blues Thomas Tuchel, che l'aveva già chiesto ai tempi del Psg.