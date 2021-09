Adrien Rabiot ha commentato ai microfoni di JTV la vittoria della Juventus sul Chelsea per 1-0 all'Allianz Stadium nella seconda giornata di Champions League:Avevamo bisogno di questo per sbloccarci, abbiamo avuto la giusta intensità e il giusto atteggiamento. Il Chelsea ha fatto bene la sua gara, ma noi ci siamo difesi alla grande e abbiamo colpito subito al rientro dall'intervallo: prendere gol in quel momento del match fa male. Sono contento".