La Juventus è alla ricerca di uno/due terzini sul mercato. Tanti nomi nella lista di Paratici,del Chelsea al primo posto. Proprio i Blues, secondo il Daily Express, sono molto interessati a, per il quale avrebbero già avviato i contatti. Un indizio che può spingere la Juve ad accelerare per Emerson Palmieri. Proprio Kurzawa, nel mercato di gennaio è stato a un passo dai bianconeri quando all'ultimo è saltato lo scambio col Psg che avrebbe portato in Francia Mattia De Sciglio.