Fino alla fine. A soffrire. A tenerla in vita. A ribadire a tutti che questa è la: sangue e centimetri, furore e vittoria. Vincono i bianconeri, lo fanno contro i campioni d'Europa del Chelsea: la Signora è tornata e l'ha fatto in una serata di gala, regalandosi i brividi di un 1-0 che consacra definitivamente Federico Chiesa. E' lui l'uomo in più, è lui l'uomo incaricato dal destino per mettere la numero Sette in un dimenticatoio e tracciare una nuova storia. Tutta di tuoni, tutta di fulmini. Tutta di gol pesantissimi.