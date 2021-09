sarà anche una bella sfida a centrocampo. Soprattutto tra Jorginho e Locatelli, il maestro e l'allievo secondo la Gazzetta dello Sport. Come racconta il quotidiano, infatti, se "in Nazionale Mancini ha trovato il modo di farli convivere, perché Jorginho fa il play mentre lo juventino viene impiegato come mezzala. Stasera invece saranno i due cervelli delle rispettive squadre. Jorginho nel Chelsea si muove da regista classico, la Juventus invece gioca con una struttura diversa ma in ogni caso è Locatelli l’uomo che ha il compito di dare ordine e idee alla squadra".