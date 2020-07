Non solo Juventus-Barcellona, ma il club bianconero tiene sempre vivo l’asse che lo collega a Londra, sponda Chelsea. Perché in terra londinese ci sono diversi obiettivi di mercato di Fabio Paratici, come Emerson Palmieri e Jorginho. Il regista azzurro non sarebbe l’unico centrocampista in orbita Juve: stando a quanto riporta la stampa inglese, ci sarebbe anche N’Golo Kanté, che in passato ha lavorato con Sarri durante la sua esperienza in Blues. Sul centrocampista francese campione del mondo ci son anche alcuni top club europei come Real Madrid e Paris Saint-Germain.