Fino alla fine. Una prestazione generale di assoluto livello, una prestazione da Juve. Brillano in particolare i dei due centrali, oltre a Chiesa e a quell'Allegri che finalmente, per 90' ha ritrovato la sua squadra, il suo bunker. E la Juve vince con i campioni d'Europa in carica. Solidità, sofferenza, determinazione. C'è tutto. E ci sono dei ragazzi che cercano di ritrovare lo spirito Juve.