Labatte il Chelsea e si lancia al primo posto del girone in Champions League: 1-0 con gol di Chiesa su assist di Bernardeschi.Tuttosport: LUKAKU 5 Mai a segno alla Juve su azione e pure beccato dai tifosi juventini. Manca un gol nel finale: errore suo. Però i compagni lo cercano poco e male.Corriere dello Sport: Lukaku 4,5 Offeso per il suo passato interista, conferma l’incapacità di segnare alla Juve su azione. Nella ripresa fallisce un’ottima occasione.Gazzetta dello Sport: Lukaku 5.5 Rom ingabbiato, come contro la Juve gli era già successo: un tiro sporco all'inizio e un'occasione più netta in fondo, ma calcia male. Fischiato (di paura) dallo stadio.