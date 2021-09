Labatte il Chelsea e si lancia al primo posto del girone in Champions League: 1-0 con gol di Chiesa su assist di Bernardeschi.Tuttosport: LOCATELLI 6.5 Piace più nella distruzione su Lukaku e soci - con rischio autogol - che nella distribuzione di palloni e idee. Bravo il ragazzino, per essere alla seconda presenza in Champions...Corriere dello Sport: Locatelli 7,5 Davanti alla difesa prima, poi come mediano: mostra determinazione, idee chiare e arriva al tiro. Sempre al posto giusto: ormai è un centrocampista “europeo”.Gazzetta dello Sport: Locatelli 7 Non è serata da tocco - 19 passaggi, non uno di più - ma entra nella parte: lotta e si immola prima su Lukaku, un po' lillipuziano col gifante, poi su tiro di Kovacic.