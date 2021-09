Labatte il Chelsea e si lancia al primo posto del girone in Champions League: 1-0 con gol di Chiesa su assist di Bernardeschi.Tuttosport: CHIESA 8 In tribuna c'è papà Enrico, in campo ecco Federico il peperino impazzito. Cattivissimo Fede: il top è la rete firmata al 10° secondo della ripresa. A parte la diagonale tracciata da posizione impossibile e che poteva valere l'1-0 in precedenza, è un pericolo pubblico incancellabile per gli inglesi. E prende anche tante botte. Standing ovation all'uscita.Corriere dello Sport: Chiesa 8 Il pericolo pubblico numero uno per i Blues. Quando punta e accelera è difficile da fermare. Un diagonale di poco a lato e altre belle iniziative nel primo tempo, poi la rete lampo nella ripresa. Da applausi.Gazzetta dello Sport: Chiesa 8.5 Gli hanno montato il motore di una Ferrari e lui sgasa, spesso uno contro tutti. Segna, strappa, va in contropiede con Rudiger e tutte le guardie della Regina a inseguirlo. Che giocatore.