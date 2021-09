Labatte il Chelsea e si lancia al primo posto del girone in Champions League: 1-0 con gol di Chiesa su assist di Bernardeschi.Tuttosport: BERNARDESCHI 7.5 A fare il 9 comincia lui, ma gli interscambi con Chiesa sono frequenti. Bravo in pressione su Kovacic, sontuoso l'assist “da Fede a Fede” per l'1-0. S'emoziona davanti a Mendy e manca il 2-0, altrimenti sarebbe stato da 8 in pagella.Corriere dello Sport: Bernardeschi 7,5 Inizia da falso nueve e non risparmia corse e scatti. Suo il passaggio per l’1-0 e sfiora il raddoppio che meriterebbe.Gazzetta dello Sport: Bernardeschi 6.5 Prende estensivamente il concetto di falso 9 e si mangia un gol grande come la Mole. in compenso, bell'assist per Chiesa e tanto lavoro, su Jorginho e non solo.