La Juventus sta per affrontare il Chelsea nella seconda giornata di Champions League. Come affronterà i campioni d'Europla squadra bianconer?Juve (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Bernardeschi. A disp: Perin, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, De Sciglio, McKennie, Kulusevski, Kean. All. AllegriChelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, M. Alonso; Havertz, Ziyech; Lukaku. A disp: Kepa, Bettinelli, Sarr, Chilwell, Chalobah, Loftus-Cheek, Saul, Barkley, Hudson-Odoi, Werner. All. Tuchel