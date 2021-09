La Juventus mercoledì sera affronterà il Chelsea in un'importante sfida dei gironi di Champions League. Una notizia che può far piacere ai tifosi bianconeri è quella relativa a un grande ex che farà parte della squadra di inviati di Amazon Prime all'Allianz Stadium. Stiamo parlando di Patrice Evra, che si unirà a Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio e Gianfranco Zola, mentre la telecronaca sarà a cura di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Gianpaolo Calvarese sarà l'arbitro deputato alla "Var Room" e in studio con Marco Cattaneo ecco altri due ex Juve come Luca Toni e Federico Balzaretti.